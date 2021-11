Rebeca Andrade fez história na Olimpíada e no Mundial de Ginástica - AFP

Publicado 04/11/2021 13:37

Depois de fazer história na Olimpíada de Tóquio-2020 e no Mundial de Ginástica Artística, Rebeca Andrade receberá uma homenagem na Fórmula 1. A ginasta foi convidada pela organização para dar a bandeira quadriculada no final do GP São Paulo, na pista de Interlagos, no dia 14 de novembro.

"Eu saí do meu corpo e voltei quando recebi o convite. Um sinal de respeito, uma homenagem às minhas vitórias. Eu nem consigo achar palavras para descrever o que estou sentindo. Nunca pensei que tivesse tantas oportunidades. Eu sempre lutei muito para me colocar como mulher e pela comunidade preta e usar bem esse 'poder' que o esporte me deu. Estou muito feliz", afirmou.



Aos 22 anos, Rebeca foi a primeira mulher brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição da Olimpíada (ouro no salto e prata no individual geral). E quase três meses depois, ela voltou a fazer história ao ser a primeira brasileira a conquistar duas medalhas em um Mundial de Ginástica (ouro no salto e prata nas barras assimétricas), em Kitakyushu, no Japão.



Não à toa, ela terá a honra que já coube a Pelé, em 2002, e Gisele Bündchen, em 2004, ao dar a bandeirada quadriculada ao vencedor. Rebeca, inclusive estará pela primeira vez em um GP de Fórmula 1.



"Quero fazer direito e bonito".