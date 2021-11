Canal Combate - Reprodução

Canal CombateReprodução

Publicado 04/11/2021 18:52

Rio - O Madison Square Garden, em Nova York, que já recebeu quatro eventos do UFC, irá receber o principal evento de MMA, com duas revanches pelos cinturões femininos dos palhas (até 52,2kg) e dos meio-médios (até 77,1kg), neste sábado (6).

A luta principal será com o nigeriano Kamaru Usman, que defende pela quinta vez o título dos meio-médios. Desde 2013, o atleta está invicto e enfrentará o americano Colby Covington, número um da categoria. Além disso, na co-luta principal, a americana Rose Namajunas disputa o cinturão feminino contra a chinesa Weili Zhang, ex-campeã da divisão.

Os representantes do "Esquadrão Brasileiro" estarão em ação no card preliminar. O paulista Alex "Poatan", experiente em kickboxing, estreará no UFC contra o grego Andreas Michailidis. Além dele, o curitibano John Allan enfrenta o americano Dustin Jacoby, invicto desde que retornou à organização. O paranaense Bruno Souza, campeão da categoria no LFA, estreia na competição contra o armênio Melsik Baghdasaryan.

Na TV e no YouTube, o Combate transmite com o SporTV 3, ao vivo a coletiva de imprensa do evento, nesta quinta-feira, às 19h, além da pesagem dos atletas no dia seguinte, às 19h30.

CARD PRELIMINAR:



Peso-mosca: CJ Vergara x Ode Osbourne



Peso-pena: Melsik Baghdasaryan x Bruno Souza



Peso-meio-pesado: Dustin Jacoby x John Allan



Peso-pesado: Gian Villante x Chris Barnett



Peso-meio-médio: Ian Garry x Jordan Williams



Peso-médio: Edmen Shahbazyan x Nassourdine Imavov



Peso-médio: Phil Hawes x Chris Curtis



Peso-leve: Al Iaquinta x Bobby Green



Peso-médio: Alex Poatan x Andreas Michailidis



CARD PRINCIPAL:



Peso-galo: Frankie Edgar x Marlon Vera



Peso-pena: Shane Burgos x Billy Quarantillo



Peso-leve: Justin Gaethje x Michael Chandler



Peso-palha: Rose Namajunas x Weili Zhang



Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Colby Covington