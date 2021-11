Dedé - Washington Alves / Light Press / Cruzeiro

DedéWashington Alves / Light Press / Cruzeiro

Publicado 05/11/2021 16:00

Rio - Um dos ídolos recentes da torcida do Vasco, o zagueiro Dedé revelou que teve grande influência em sua carreira de Juan, ídolo do Flamengo. Em entrevista ao "Hoje Sim", podcast do narrador Cléber Machado, o defensor exaltou a qualidade do ex-zagueiro da seleção brasileira.

“O Juan foi minha grande referência, meu ídolo. Ele tem um estilo de jogo muito parecido com o meu. Não é força para roubar a bola, já pensa no ataque quando ganha. Sempre falo pra ele que ele é meu ídolo master”, afirmou.

Dedé também revelou que Júnior Baiano lhe deu conselhos importantes em seu início no futebol.

“Joguei com o Junior Baiano e ele me mostrou essa visão de chegar longe. Ele disse que ia ser jogador se fizesse assim, assado, era outro tipo de conselho, mas ele foi fundamental para eu manter um nível de time grande”, disse o zagueiro.