Rede Globo - Divulgação / Globo

Rede GloboDivulgação / Globo

Publicado 05/11/2021 16:38

Rio - Após 34 anos, o repórter Marcos Uchoa anunciou nesta sexta-feira que está deixando a TV Globo. Jornalista histórico do esporte da emissora, ele decidiu mudar de ares e seguir novos caminhos de transformação social. Entre os novos projetos, estão criação de ONGs, cursos, palestras e livros.

Marcos Uchôa Divulgação "Fiz de tudo no jornalismo. Cobri olimpíadas, copas, guerras, revoluções, desastres. Mostrei muita gente fazendo muita coisa. Resolvi tentar fazer também. Em vez de entrevistar o piloto, ser o piloto", contou Uchoa ao "GE".

"Acho que foi uma conjunção de fatos a minha decisão de deixar o jornalismo agora. Cobri a epidemia de Covid pelo Fantástico, fiz a série ‘Retratos de uma Guerra Sem Fim’ no Globoplay e minha última entrevista foi para o Esporte Espetacular, no quadro Duplas Espetaculares. E logo quem? Zico e Júnior, ídolos da minha infância. Fiz de tudo na carreira. Queria uma novidade. Ajudar mais efetivamente as pessoas", completou.

Antes de dar adeus às telas, Uchoa terá um último compromisso. Ele se despedirá da Globo na próxima segunda-feira, participando do "Bem, Amigos", no SporTV, às 22 horas, ao lado de Galvão Bueno.