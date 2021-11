Goleiro morre em acidente e é celebrado em pênaltis contra caixão; veja o vídeo - Foto: Reprodução

Goleiro morre em acidente e é celebrado em pênaltis contra caixão; veja o vídeo Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2021 15:35

Rio - O goleiro Inti Castillo Segura, jogador do Club Atlético San Ramón, clube de futebol de Tucumán, da Argentina, morreu em um acidente de moto, após bater em um cavalo, no último domingo (31). Os jogadores da equipe decidiram homenageá-lo, cobrando pênaltis contra o caixão do atleta.

A emissora TyC Sports divulgou a informação da polícia de que o goleiro foi encaminhado ao hospital, mas faleceu na última terça-feira (2). Antes de ser enterrado, o caixão do atleta foi colocado na linha do gol no campo do San Ramón. Em seguida, os jogadores do time de Inti cobraram pênaltis mirando o goleiro com suas últimas defesas.

Após a homenagem, o caixão foi levado para a Igreja Santa Rita, onde foi realizada a missa antes da cerimônia terminar no cemitério local.