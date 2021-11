Raphinha comemora gol pelo Leeds com homenagem a Marília Mendonça - Reprodução/Instagram Leeds United

Publicado 07/11/2021 14:12

Em grande fase, Raphinha voltou a marcar neste domingo e, assim como Neymar no sábado, comemorou levantando a camisa do Leeds para mostrar uma mensagem em homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira vítima de um acidente de avião. Ao contrário do jogador do PSG, o atacante do Leeds recebeu o cartão amarelo pelo gesto, no empate em 1 a 1 com o Leicester pelo Campeonato Inglês.

A camisa com a homenagem tinha os dizeres "Descanse em paz, Rainha da sofrência" e também o nome de Marília Mendonça. Já Neymar, no sábado, marcou dois gols na vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, e mostrou uma camisa com a mensagem: "Serei seu eterno fã, Rainha da sofrência. Descanse em paz, Marília Mendonça".



Agora, tanto Raphinha quanto Neymar se apresentarão à Seleção Brasileira para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.