Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 07/11/2021 13:12 | Atualizado 07/11/2021 13:16

Rio - O técnico Jorge Jesus, do Benfica, culpou a imprensa portuguesa de inventar informações de que o elenco está em crise. Por outro lado, em entrevista coletiva, o treinador afirma que o ambiente do plantel está ótimo e que as notícias são plantadas para gerar ruídos.

"Para escreverem, alguém teve de passar esta notícia. Não interessa quem foi, o que me interessa é dizer aos benfiquistas que podem estar seguros, porque o grupo está unido, e se os resultados não aparecerem não é por este motivo", disse o técnico Jorge Jesus.



Além disso, o ex-técnico do Flamengo, comentou sobre a relação com os jogadores do Benfica e aproveitou para exaltar o relacionamento com o plantel do clube poruguês.

“Eu, primeiro, sou treinador dos meus jogadores, estou aqui para defender os interesses do Benfica. É como funciona com os meus filhos. Primeiro, sou pai, depois é que sou amigo dos meus filhos. É exatamente a mesma coisa com os jogadores e todos eles já sabem a relação que tenho, como sempre tive, com os meus jogadores", concluiu.