Morre em Taubaté, aos 57 anos, o medalhista mundial Luiz Antônio dos Santos Foto: Divulgação

Publicado 07/11/2021 10:40

Rio - Maratonista com uma série de títulos na carreira, Luiz Antônio dos Santos, faleceu neste sábado, aos 57 anos, por conta de uma parada cardíaca. Conhecido como o Maratonista de Aço, morreu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, enquanto assistia televisão em casa.

O ex-atleta foi medalha de bronze na maratona do Mundial de 1995, sendo até hoje a única medalha do país nesta prova. Além disso, venceu duas vezes a maratona de Chicago, em 1993 e 1994, e ter finalizado em décimo lugar nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. O recorde pessoal do maratonista veio na Maratona de Roterdã-1997, na Holanda, com 2h08m55.

Quando encerrou a carreira em 2005, Luiz Antônio dos Santos estudou para se tornar técnico e criou a LUASA, uma equipe com a sigla de seu nome. O time mantém um intercâmbio com fundistas africanos, sobretudo do Quênia, que chega ao Brasil para treinar e entrar em confronto em disputas de ruas.

O velório foi realizado pelos familiares neste sábado, das 19h30 até meia-noite em Taubaté, e continuarão ainda neste domingo, a partir das 8h30, na Capela de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde nasceu no dia 6 de abril, em 1964. O sepultamento será no Cemitério do Retiro, às 11h.