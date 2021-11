Fernando Diniz - Rafael Ribeiro/ Vasco

Fernando DinizRafael Ribeiro/ Vasco

Publicado 07/11/2021 06:00

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, às 16h, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B, vivendo momentos completamente distintos na competição. O Cruzmaltino, se não vencer, pode dar adeus ao sonho de disputar a Série A no ano que vem. Já o Glorioso, ainda na briga pelo título, pode garantir de vez o acesso.

No desenho as equipes se parecem: artilheiros lá na frente (Cano e Navarro), apostas no gol (Lucão e Diego), experiência na zaga (Castan e Carli) e jovens brilhando (Riquelme e Warley). Entretanto, durante a competição, vimos coisas completamente diferentes. O Botafogo se comportando como um gigante fora de seu lugar e o Vasco muito perdido.

Em um jogo que poderia ser de festa para o futebol do Rio, muita tensão poderá dominar o ambiente, sobretudo do lado vascaíno. A Série B se aproxima do fim, com o Botafogo com muitos motivos para comemorar. Vencendo hoje, o Glorioso poderá comemorar o acesso matemático na próxima quinta-feira, diante do Operário, no Nilton Santos.

De uma forma boa ou ruim, será uma partida em que o resulta já poderá deixar ambos os times pensando em 2022. Seja pela alegria de retornar a Série A, pelos alvinegros, ou de amargar o pior ano de sua história, pelos cruzmaltinos.