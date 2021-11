Florentino Pérez - AFP

Publicado 07/11/2021 10:00

Rio - O ex-atacante do Flamengo, Vinícius Júnior, deve renovar contrato com o Real Madrid na próxima temporada até 2028, segundo avançou o "As". No novo acordo, o brasileiro irá passar a ter uma cláusula de rescisão contratual de um bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões), de acordo com a "ABC".



Além de proteger o atleta, o clube merengue também planeja recompensar o camisa 20 por conta do bom futebol apresentado. Com isso, o atacante, que recebe um salário maior que Lunin e Vallejo, passará a ganhar cerca de oito milhões de euros (R$ 51 milhões) por ano, ficando atrás de Hazard, Bale, Benzema e Modric.

O Real Madrid irá aliviar os gastos salariais na próxima temporada com a saída de nomes pesados do plantel. Gareth Bale, que tem a maior remuneração do elenco, Marcelo e Isco possuem contrato até 2022 e devem deixar a equipe merengue sem custos.

Nesta temporada, Vinícius Júnior tem demonstrado a sua importância para o clube espanhol, além de ter espaço para crescimento nos próximos anos. Em 15 partidas, o atacante brasileiro de 21 anos já anotou nove gols e distribuiu sete assistências.