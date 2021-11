Romildo Bolzan, presidente do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 07/11/2021 10:30

Rio - Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio estuda a possibilidade de pedir a anulação da partida entre o clube gaúcho e o Atlético-MG, realizada na última quarta-feira, no Mineirão. O clube alega que erro de direito na não marcação de irregularidade no lance que originou o pênalti convertido por Eduardo Vargas, que garantiu o triunfo dos mineiros por 2 a 1. A informação foi dada pelo presidente do Tricolor, Romildo Bozan.

"Estamos examinando a possibilidade de impugnação da partida. Mas quando se fala de um procedimento desta natureza, por um erro de direito, aí a prova tem que ser pré-concebida, e por falta de transparência do VAR, por falta de colocar às claras tudo que se conversa lá dentro, o Grêmio não tem essa prova pré-concebida", afirmou em entrevista à Rádio Grenal.

A situação do Grêmio é bastante delicada. Em penúltimo lugar com 26 pontos, o clube gaúcho tem 83% de risco de rebaixamento, de acordo com o portal "Infobola". Bozan criticou a falta de transparência das decisões da arbitragem no futebol brasileiro.

"Eles nos facultam ir lá ouvir, isso eles fazem. Mas tem um procedimento que a gente precisa imediatamente ver que significa um erro de direito, não um erro de interpretação, estou falando em erro de direito, que foi visto, examinado, que estava posto e não viram. Aí, temos algumas coisas: ou não tem critério, ou não avaliou, ou desconhece a regra. Fico nesta dúvida por conta da ausência de informação do VAR das razões de decidir, e eu fico na dúvida do processo por inteiro", acrescentou.