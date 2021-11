Neymar com os parças no avião antes de retornar ao Brasil - Reprodurção/Instagram

Neymar com os parças no avião antes de retornar ao BrasilReprodurção/Instagram

Publicado 07/11/2021 12:40

Após marcar duas vezes na vitória do PSG pelo Campeonato Francês, Neymar retornou ao Brasil em jatinho particular com os amigos e fez questão de compartilhar dois momentos de reflexão com seus seguidores: uma oração, feita por Jota Amâncio, e uma mensagem sobre a brevidade da vida, fazendo uma alusão direta à morte da cantora e amiga Marília Mendonça.

"Partiu. Deus abençoe nossa viagem e nos livre de todo mal", disse Amâncio, que foi respondido por todos, inclusive Neymar, com um 'amém'.



"Partiu Brasil. Ver a família e amigos. Vida é curta demais, (vamos) aproveitar para estar com quem ama e fazer as coisas que deseja", disse Neymar, em uma foto postada.



Neymar se mostrou muito impactado com a morte de Marília Mendonça desde o primeiro momento onde fez uma postagem dizendo 'não acreditar'. No dia seguinte, relatou aos fãs que preferia ter acordado e visto que tudo era um pesadelo.



Durante a partida deste sábado, Neymar homenageou Marília duas vezes. No primeiro gol, o brasileiro mostrou uma camisa em homenagem a cantora com os dizeres 'Serei seu eterno fã, rainha da sofrência. RIP MM'. No segundo, o craque fez uma dança típica do sertanejo.



Neymar deve aproveitar para ver os amigos, mas retorna ao Brasil a trabalho, já que defende a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das eliminatórias, o primeiro no dia 11, contra a Colômbia, em São Paulo. No jogo seguinte, a Seleção enfrenta a Argentina fora de casa.