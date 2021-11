Zé Welison desmaiou em campo no Maracanã, mas recebeu alta do hospital e embarcou com a delegação do Sport - Divulgação/Sport

Zé Welison desmaiou em campo no Maracanã, mas recebeu alta do hospital e embarcou com a delegação do SportDivulgação/Sport

Publicado 07/11/2021 13:40

Depois de desmaiar no gramado do Maracanã, após se chocar com Lucca, do Fluminense, Zé Welison, do Sport, recebeu alta do hospítal ainda de madrugada e retornou com a delegação a Recife. O volante teve uma concussão após choque de cabeça e teve que ser levado de ambulância na vitória do Tricolor por 1 a 0, na noite de sábado.

Neste domingo, o Sport divulgou uma foto de Zé Welison já no aeroporto aguardando o embarque e tranquilizou familiares e torcedores. Ele foi submetido a exames que não constataram nada grave.



"Foi só um susto! Deu tudo certo nos exames feitos por Zé Welison. O atleta teve alta ontem mesmo e já está voltando para Recife com a delegação rubro-negra".



Ainda durante o jogo, o Fluminense publicou em suas redes sociais uma mensagem de pronta recuperação ao volante. A torcida tricolor também o aplaudiu quando saiu de campo já na ambulância.