Ex-Flamengo, Gerson é vaiado pela torcida do Olympique de Marseille - Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Ex-Flamengo, Gerson é vaiado pela torcida do Olympique de Marseille Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Publicado 07/11/2021 15:02

Rio - O volante Gerson, do Olympique de Marseille, teve mais uma oportunidade como titular da equipe de Sampaoli, mas não conseguiu se destacar. O ex-jogador do Flamengo foi vaiado pelos torcedores franceses após ser substituído, no empate sem gols contra o Metz, pela 13ª rodada do Campeonato Francês.

A má atuação de Gerson impulsionou a vaia da torcida francesa, após ser substituído no segundo tempo. No entanto, não é a primeira vez que o jogador é criticado pelos torcedores do Olympique. Com a camisa do clube francês, o atleta disputou 12 partidas e teve poucas atuações de destaque.

A substituição de Sampaoli melhorou um pouco o ritmo do Olympique de Marseille, com a entrada de Harit na vaga de Gerson, mas não foi capaz de abrir o placar contra o Metz, mesmo com um a mais, após a expulsão de Jemerson. Dessa forma, o clube francês não conseguiu alcançar a segunda colocação e somou apenas um ponto, chegando aos 23 e na quarta posição do Campeonato Francês.