Ex-atacante do Fluminense marca primeiro gol pelo Manchester CityFoto: Divulgação/Manchester City

Publicado 09/11/2021 16:36

Contratado em abril pelo Manchester City, o atacante Kayky, revelado pelo Fluminense, marcou seu primeiro gol na equipe sub-23 do clube inglês. O jogador de 18 anos, que deixou o Tricolor em agosto, já treina com o elenco profissional do time de Pep Guardiola, mas ainda atua nas categorias de base.

No último sábado, em duelo contra o Everton pela Premier League 2, o brasileiro foi titular e abriu o placar com um lindo gol após dar um chapéu no goleiro adversário (assista ao vídeo no topo da matéria). A partida, porém, terminou com vitória dos Toffees, por 3 a 2.

Em quatro partidas disputadas até aqui pelas categorias de base do Manchester City, Kayky ainda não saiu vencedor em nenhuma delas. São três derrotas e um empate, com um gol marcado e uma assistência. A estreia foi na goleada sofrida para o Rotherham, por 5 a 0.

O Manchester City acertou a compra de 80% dos direitos econômicos de Kayky por 10 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação da época), enquanto o Fluminense manteve os 20% restantes. Bônus estipulados em contrato podem fazer o clube carioca ganhar mais 16 milhões de euros (R$ 101 milhões).