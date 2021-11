Logo Record TV - Reprodução

Publicado 09/11/2021 16:22

Rio - A Record fechou suas primeiras contratações para a transmissão do Campeonato Paulista em 2022. De acordo com o colunista Flávio Ricco, um dos profissionais que assinou com a emissora nesta terça-feira foi o ex-árbitro Renato Marsiglia, que foi comentarista de arbitragem da Globo por 20 anos.

Além dele, também fecharam acordo com a emissora o narrador Sílvio Luís, que transmitirá os jogos nas plataformas digitais, e o repórter Márcio Canuto, também ex-Globo.

Além do Campeonato Paulista, a Record também transmitirá novamente o Carioca em 2022.