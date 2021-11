Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar reacts after scoring the second goal of the match during the French L1 football match between FC Girondins de Bordeaux and Paris Saint-Germain at The Matmut Atlantique Stadium in Bordeaux, south-western France on November 6, 2021. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) - AFP

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar reacts after scoring the second goal of the match during the French L1 football match between FC Girondins de Bordeaux and Paris Saint-Germain at The Matmut Atlantique Stadium in Bordeaux, south-western France on November 6, 2021. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)AFP

Publicado 09/11/2021 18:26

Rio - Neymar fez questão de mandar uma mensagem de apoio a Bruninho, torcedor do Santos de apenas nove anos que foi hostilizado por pedir a camisa do goleiro Jaílson, do Palmeiras. Em suas redes sociais, o craque enalteceu o jovem.

"Bruninho, você é gigante, menino. Que personalidade de fazer esse vídeo. Coisa que nenhum babaca que te xingou tem coragem de meter a cara!", escreveu Neymar.

"Onde vamos parar? Cadê esses bonitões metido (sic) a malandrão... É uma criança, uma criança que é fã do rival. Qual problema nisso? O mundo tá (sic) ficando maluco. As pessoas estão perdendo a noção do que Deus já dizia, “ame o próximo”. Que tristeza ver esse vídeo. Escutar a voz dele pedindo desculpa e que iria devolver a camisa para que não façam nada com ele! Que tristeza, que tristeza. Que Deus nos abençoe e nos proteja", completou.