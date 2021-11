Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Publicado 09/11/2021 19:03

No segundo dia de atividades da Seleção Brasileira em São Paulo, o atacante Neymar atendeu alguns hóspedes do hotel em que a delegação está hospedada, na cidade de Guarulhos.



Entre as contempladas com uma foto com o 'menino Ney' foi Phurpu, aeromoça suíça que, em rápido contato com a reportagem do LANCE!, exibiu toda a sua felicidade por ter conhecido o ídolo do futebol brasileiro.

Pouco depois, antes de subir no ônibus, Neymar também parou para falar com dois comediantes de um programa humorístico. um deles estava fantasiado como o narrador Galvão Bueno, carregava um buquê de flores e uma faixa pedindo desculpas.



No último dia 14 de outubro, após a goleada por 4 a 1 da Seleção Brasileira sobre o Uruguai, em Manaus, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, um suposto áudio de Galvão chamando Neymar de idiota vazou na transmissão e culminou manifestações até mesmo do pai e irmã do atacante brasileiro nas redes sociais.



O titular das transmissões esportivas do Grupo Globo não se manifestou sobre o caso, mas o cover foi perdoado por Neymar.



Na próxima quinta-feira, Seleção enfrenta a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.