Publicado 10/11/2021 18:23

Assim como fez em 2019, José Aldo tem um compromisso inadiável antes de viajar a Las Vegas para enfrentar Rob Fontna, luta principal do UFC em 4 de dezembro. A final da Libertadores, em Montevidéu, no dia 27. O lutador brasileiro já garantiu seu ingresso para o duelo contra o Palmeiras e se mostrou confiante no tricampeonato do Flamengo, mesmo com a má fase atual.

"Estou confiante demais. Já passei fase difícil com o Flamengo, então hoje em dia pra mim é muito tranquilo. Estamos em mais uma final em menos de três anos, vamos falar assim, e vou estar presente também. Eu vou lá no jogo e no outro dia já viajo pra luta. Se Deus quiser, já viajo campeão", afirmou José Aldo em entrevista ao podcast 'Trocação Franca'. Ele também deu o seu palpite para o jogo da final.



"Final vai ser sempre um jogo difícil, sofrido. Mas, se Deus quiser e tudo dando, Mengão sai tricampeão da Libertadores. Acho que vai ser 2 a 1 pro Flamengo. Sofrido, sofrido, cara. O Palmeiras vai jogar mais atrás, eu acho, que já é de costume do treinador deles".



Por fim, José Aldo acredita que não é o momento de Renato Gaúcho deixar o comando do Flamengo, mesmo com as atuações ruins recentes. O lutador, entretanto, não vê o treinador no comando em 2022.



"Não tem como trocar o Renato agora, cara. Pra mim, eu acho que todo mundo tem um carinho muito grande por ele no Flamengo, joga por ele, então isso é bem importante pra mim. Eu deixaria o Renato lá até depois da Libertadores. Acabando tudo, aí, sim, fazer um planejamento pro ano que vem."