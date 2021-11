Neymar homenageou a cantora na vitória sobre o Nantes - AFP

Publicado 10/11/2021 17:20 | Atualizado 10/11/2021 17:24

Rio - A homenagem de Neymar a Marília Mendonça, que morreu em queda de avião na última sexta-feira (5), agora pode ser vista também no futebol virtual. No jogo Fifa 22, a mais nova carta do jogador no modo online Ultimate Team exibe a foto do momento em que ele mostra a camisa com uma mensagem de luto pelo episódio após marcar um gol.

No modo Ultimate Team, cada jogador corresponde a uma carta, mas, quando uma deles tem uma atuação de destaque na vida real e entra para a Seleção da Semana, pode ser criada uma carta extra, ainda melhor do que a original. Como Neymar fez dois gols na vitória por 3 a 2 do Paris Saint-Germain sobre o Nantes, pelo Campeonato Francês, foi criada uma nova carta sua.

Nova carta de Neymar no Fifa 22 Reprodução

Ao marcar um de seus gols na partida, a primeira que disputou após a morte de Marília Mendonça, o camisa 10 da seleção brasileira mostrou a homenagem à cantora: uma camisa com os dizeres "serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência".