Jorge Jesus, ex-Fla, agora comando o Benfica, de PortugalDivulgação

Publicado 10/11/2021 16:48

Rio - Sob comando de Jorge Jesus, o Benfica promete vir com tudo para contratar um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro: Guilherme Arana, do Atlético-MG. Mas, de acordo com o site 'Goal', a diretoria do Galo promete fazer jogo duro na negociação e não quer liberar o jogador por menos de 15 milhões de euros (R$ 95,3 milhões).

Melhor lateral-esquerdo do Brasileirão do ano passado e favorito ao prêmio no atual, Arana tem sido um dos pilares do Atlético-MG na disputa pelo título, com um gol e cinco assistências. O desempenho o fez ser disputar as Olimpíadas de Tóquio como titular da seleção brasileira e rendeu convocações para a principal.

Revelado pelo Corinthians, pelo qual conquistou dois títulos brasileiros (2015 e 2017), Guilherme Arana já teve uma passagem pela Europa, no Sevilla, mas sem o mesmo sucesso. Aos 24 anos, a proposta do clube português pode ser uma das melhores oportunidades de voltar a figurar na elite do futebol europeu.