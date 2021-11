Pérolas Negras conquistou a Copa Rio 2021 - Divulgação/Maricá FC

Publicado 10/11/2021 18:08 | Atualizado 10/11/2021 18:17

Rio - Após o empate por 1 a 1 nos 90 minutos, o Pérolas Negras bateu o Maricá por 7 a 6 em disputa de pênaltis histórica e conquistou o título da Copa Rio 2021. Além do troféu, a equipe de Resende ainda irá optar entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil na próxima temporada.

No tempo normal, as equipes travaram um duelo franco em um bom jogo no Estádio Alzirão, em Itaboraí. Ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti após toque no braço, Davi abriu o placar para o Pérolas Negras.

Na segunda etapa, com os donos da casa precisando buscar o empate, a equipe de Resende não foi capaz de parar o Maricá, que empatou após belíssima jogada pela esquerda e conclusão oportunista de Badola. O empate levou a partida para os pênaltis.

Em uma disputa histórica com 12 cobranças para ambas as equipes, o Pérolas Negras, que teve anteriormente cinco chances de fechar o marcador, venceu pelo placar de 7 a 6 e conquistou a Copa Rio 2021. A equipe de Resende irá escolher agora entre uma vaga na Série D do Brasileirão ou na Copa do Brasil de 2022. O Maricá, por sua vez, ficará com a vaga na competição não escolhida pela equipe campeã.