Em alta com Tite, Paquetá faz boa temporada pelo LyonAFP

Publicado 10/11/2021 13:21

Em boa fase, Lucas Paquetá está na disputa de melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Francês. O jogador ex-Flamengo e atualmente no Lyon tem como concorrentes Delort, do Nice, e Labord, do Rennes, e o vencedor sairá em votação pela internet.

No mês passado, Paquetá foi importante para o Lyon ao dar dois passes decisivos na vitória sobre o Nice (3 a 2) e no empate com o Saint-Etienne (1 a 1). Em quatro jogos, o brasileiro foi titular em três e entrou no segundo tempo em um.

@AndyDelort9, @LucasPaqueta97 e Gaëtan Laborde na disputa pelo prêmio de Jogador do Mês em outubro!



Você já sabe em quem votar https://t.co/jVNKKxdgrE pic.twitter.com/NwxeupD1Om — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) November 10, 2021

A equipe, no período, venceu duas, empatou uma e perdeu uma pelo Campeonato Francês. Agora, Paquetá está com a Seleção Brasileira, que enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, em São Paulo, e a Argentina, na terça, fora de casa.