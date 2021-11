Daniel Alves - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 10/11/2021 13:31

Barcelona (ESP) - Daniel Alves tem uma reunião marcada com o Barcelona esta semana para discutir um possível retorno para a equipe da Catalunha, segundo informa o portal "UOL". As negociações visam um acordo para a janela de transferências de janeiro de 2022.

Apesar do interesse mútuo, os termos pessoais do vínculo ainda devem ser discutidos, como o tempo de contrato e a questão salarial. Além disso, a chegada do lateral-direito deve passar por uma aprovação de Xavi, que atualmente tem Sergiño Dest e Mingueza no elenco para a função.

Daniel Alves sonha em atuar com a camisa da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo e 2022 deve ser um ano chave. O atleta não entra em campo desde agosto e está sem clube desde que deixou o São Paulo no último mês de setembro.



O ala possui muita história com a camisa do Barcelona e participou de uma Era vencedora e que conquistou 23 títulos. Após uma passagem histórica pelos culés, o brasileiro ainda jogou na Juventus e no PSG antes de deixar a Europa em 2019.