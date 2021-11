Daniel Alves sonha em disputar a Copa de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/11/2021 16:00

Sem clube desde que deixou o São Paulo e não aceitou proposta do Fluminense, Daniel Alves está perto de retornar ao Barcelona. É o que garante a imprensa espanhola, que noticiou nesta sexta-feira que o novo técnico, Xavi, aprovou a contratação do ex-companheiro de clube.



Apesar dos 38 anos, Xavi vê em Daniel Alves um nome que possa ajudar o elenco renovado e pressionado com sua vasta experiência de multicampeão. Mas o novo treinador também conta com o lateral e seu espírito competitivo em campo.

Dos 42 títulos que Daniel Alves conquistou na carreira, 23 foram pelo Barcelona. Ele atuou pelo clube entre 2008 e 2016 e ainda sonha em poder disputar a Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022.



Recentemente, em entrevista ao jornal 'Sport', Daniel Alves mostrou desejo de retornar ao Barcelona: "Saí dizendo que quando o Barça precisasse de mim eu estaria à sua disposição independentemente de onde estivesse. O carinho, amor e respeito que tenho por esta casa é demais. Se o Barça achar que precisa de mim, basta me chamar".