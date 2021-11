Após dois anos, Maratona do Rio volta às ruas neste feriadão | Esporte | O Dia

Última edição da Maratona do Rio foi em 2019 - Divulgação

Última edição da Maratona do Rio foi em 2019Divulgação

Publicado 12/11/2021 16:37

Rio - A Maratona do Rio está de volta às ruas cariocas neste feriadão. Sem acontecer desde 2019 por causa da pandemia da covid-19, o evento teve início nesta sexta-feira (12), primeiro dia de corridas, e terá continuação sábado, domingo e segunda-feira. O evento terá suas quatro provas tradicionais: 5km, 10km, Meia Maratona (21km) e Maratona do Rio (42km), além das provas virtuais, que acontecem até o dia 21 de novembro.

Como a Maratona do Rio é o primeiro grande evento esportivo na cidade desde o início da pandemia, a organização promete seguir uma série de protocolos de segurança contra a covid-19. João Traven, sócio-fundador do evento, comemora a retomada após dois anos da última edição.

“Passamos muito tempo planejando o melhor evento do mundo para todos esses atletas e finalmente podemos dizer que estaremos juntos novamente, em uma prova ao ar livre e com um protocolo sanitário seguro. Os atletas estão há muito tempo sem ter uma competição com esse alto nível técnico”, diz Traven.

Programação

No domingo, acontece a Meia Maratona. O percurso de 21km terá início na Praia do Leblon e seguirá o caminho conhecido pelos corredores das orlas do Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Flamengo até o Centro Histórico, retornando para a linha de chegada no Aterro do Flamengo. A largada será às 5h da manhã.

Segunda-feira é o dia da Maratona do Rio. Com largada no Aterro do Flamengo em direção ao Centro da Cidade, o percurso da prova ocupará as ruas do Centro, passando pela Monumento dos Pracinhas, Praça XV, Museu do Amanhã, Boulevard Olímpico, AquaRio, Roda Gigante, Rua Primeiro de Março e MAM. Diferente de anos anteriores, desta vez o percurso não vai passar pelo Túnel Rio450. A prova segue para Copacabana e Ipanema até a fazer a volta no final da praia do Leblon, retornando em direção ao Aterro. A largada será às 5h da manhã.

As provas 5km e 10km serão realizadas no Aterro do Flamengo. A largada das duas provas acontece às 9h da manhã, próximo à Marina da Glória no sentido Centro. O primeiro retorno das duas provas acontece na altura do Aeroporto Santos Dummont, acessando a pista sentido Copacabana. Os atletas da prova de 5km fazem um segundo retorno na altura da rua Almirante Tamandaré, enquanto os atletas 10km seguem em frente para retornarem na Av. das Nações Unidas, na altura do Edifício Argentina. Ambas as provas encerram no mesmo pórtico.