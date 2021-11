Vinicius Jr vive grande fase no Real Madrid - AFP

Vinicius Jr vive grande fase no Real MadridAFP

Publicado 13/11/2021 17:39

Rio - Vinícius Júnior pode mudar de clube na Europa em breve. De acordo com o portal "CalcioMercato", o Manchester United está de olho na revelação do Flamengo e estuda fazer uma oferta para tirá-lo do time espanhol.

Segundo a publicação, a equipe de Cristiano Ronaldo estaria disposta a desembolsar cerca de 96 milhões de euros (aproximadamente R$ 613 milhões na cotação atual) pelo jogador brasileiro. A ideia é agir antes dos espanhóis renovarem com o atleta.

Por ser o clube formador, o Flamengo teria direito a 2,25% do valor da negociação. Caso os números sejam confirmados, o Rubro-Negro embolsaria cerca de R$ 14 milhões.