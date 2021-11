Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 13/11/2021 19:58

Rio - Mauro Cezar Pereira pode acertar seu retorno à TV por assinatura em breve. De acordo com o portal "Notícias da TV", o jornalista foi procurado pela Jovem Pan, recém-chegada à TV, para participar de um programa que está sendo elaborado para a hora do almoço.

Segundo a publicação, os contatos iniciais já foram feitos, mas o jornalista ainda não respondeu. Ele só fechará qualquer acordo se os novos compromissos não atrapalharem suas outras ocupações, principalmente o canal no Youtube, que conta com mais de 600 mil inscritos.

Mesmo participando de transmissões da Libertadores e da Liga dos Campeões no SBT, Mauro não tem nenhum tipo de impedimento para assinar com a Jovem Pan, já que ele trabalha na emissora como freelancer. Outro funcionário do SBT que também mantém conversas com a Jovem Pan é Benjamin Back.