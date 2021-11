Meia Maratona do Rio marca retorno de corridas de rua

Rio - A Maratona do Rio está de volta ao calendário de corridas de rua da cidade. Após longo período por conta da pandemia do novo coronavírus, corredores de diversas idades se reuniram na manhã deste domingo (14) para abrirem as provas do evento com a disputa dos 21 km.

Em quatro provas, os participantes percorrem por cartões-postais da cidade, como o Aterro do Flamengo, Centro do Rio e a orla da Zona sul.

O momento marcou não só a volta de muitos corredores, como também a estreia de outros. Com novo protocolo seguro, quem não estiver com o esquema vacinal completo terá de apresentar resultado do teste PCR ou antígeno. Assim, muitos tiveram sua primeira oportunidade. É o caso do advogado Felipe Tomás Alves, de 27 anos, que participou pela primeira vez do evento.

"É muito bom poder voltar a correr ao ar livre, poder estar com outras pessoas. Desde que começou a vacinação aqui no Rio de Janeiro, tomei a primeira dose, depois a segunda, voltei a correr ao ar livre usando máscara, posteriormente sem máscara, e assim pude fazer a prova aqui no Aterro. Foi uma sensação incrível. Completar 21 km não é pra qualquer um. Muito feliz, espero a próxima. Quem sabe uma Maratona depois? (risos)."

A Maratona do Rio também se destaca pelo alto número de inscritos. Para este ano, o retorno da corrida de rua, são esperados mais de 30 mil atletas nos dois dias de competição. Muitos atletas perderam o ritmo, mas, para o também advogado Paulo Samico, o evento é importante para que a população foque nas antigas práticas pré-pandemia.

"Super importante a Meia Maratona do Rio voltar, estimular o esporte de rua, para fazer com que a população foque na saúde, que os eventos de rua volta, que a normalidade volte e que a gente supere essa crise, esse terrível momento pelo qual todo mundo atravessou. Vamos estimular o esporte, estimular a saúde!", disse.

O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada foi o brasileiro Marcos Fernandes da Cruz, 37 anos, com o tempo 01h08min42’’. Entre as mulheres, a brasileira Simone Ponte Ferraz, 31 anos, levou o primeiro lugar, em 01h15min21’’. No total, cinco atletas subiram ao pódio em cada categoria.

Na manhã desta segunda (15) além das duas provas (5 km e 10 km) menores, irá acontecer a principal disputa do evento. Com largada às 5h, 42 km serão percorridos num trajeto histórico.

Os corredores vão passar por Monumento dos Pracinhas, Praça 15, Museu do Amanhã, Boulevard Olímpico, AquaRio, Roda Gigante, Rua Primeiro de Março e Museu de Arte Moderna. Depois, seguem para Copacabana e Ipanema, fazendo a volta no final da praia do Leblon e retornando em direção ao Aterro. Antes de chegar lá, ainda passam pelo bairro do Leme.

