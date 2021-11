Maratona do Rio - Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/11/2021 11:15 | Atualizado 15/11/2021 12:11

Rio - O pernambucano Justino Pedro da Silva, foi o primeiro colocado da Maratona do Rio desta segunda-feira (15) e concluiu a prova em 2h13min31s. Pouco mais de três minutos depois chegou em segundo Edson Amaro Arruda dos Santos, da mesma equipe. O terceiro lugar ficou para o Samir Souza Nascimento, que competiu pela equipe de Taubaté.

Entre as mulheres, a pernambucana Mirela Saturino de Andrade marcou a primeira colocação, finalizando a prova em 2h44min51s. Em seguida, Rejane Ester Bispo da Silva, concluiu com o tempo de 2h46min58s. Em terceiro lugar, a também pernambucana Marina Gomes, fechou em 3h04min01s.

Após longo período, a Maratona do Rio marcou a retomada dos grandes eventos esportivos na cidade, nesta segunda-feira, após a Meia Maratona, no último domingo. Seguindo os protocolos, era possível observar pessoas usando máscaras, apesar da liberação para o não uso em locais abertos e sem aglomerações.

A Maratona do Rio se destacou pelo alto número de inscritos. De acordo com a organização da competição, foram 20.114 atletas inscritos para os eventos, sendo 101 (0,5%) estrangeiros, 13.543 (67%) fluminenses e 6.470 (32%) de outros estados do país.

Além disso, a competição gerou impacto na economia na cidade e estado do Rio de Janeiro. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a rede hoteleira está com 95% de ocupação, se tornando o melhor período de feriado prolongado de 2021 para o setor.

O Rio de Janeiro já tem mais de 75% da população total vacinada com as duas doses ou dose única contra o coronavírus. Por outro lado, para participar do evento os atletas tinham que estar com ciclo vacinal completo até o dia 1º de novembro ou apresentarem teste negativo para a Covid-19 até 48h antes de ter acesso aos kits dos competidores.