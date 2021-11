Após cruzar a linha de chegada, Hamilton ganhou uma bandeira brasileira, com a qual desfilou em seu carro até parar diante do pódio - AFP

Publicado 15/11/2021 14:39

Rio - A Mercedes precisou explicar para a direção da prova do GP de São Paulo, no último domingo, por que o Lewis Hamilton tirou o cinto de segurança na volta que sucedeu a bandeirada na corrida do Autódromo de Interlagos. Na ocasião, a Federação Internacional de Automobilismo multou em 5 mil euros (R$ 31 mil, na cotação atual).

Além disso, o piloto será penalizado em mais de 20 mil euros, cerca de R$ 124 mil, ao logo do fim de 2022. Informado por Toto Wolff sobre a retirada do cinto de segurança, Hamilton descumpriu o Artigo 4 do Capítulo III do Regulamento Esportivo da F1: ""os pilotos devem estar devidamente presos em seus assentos por cintos de segurança em conformidade com os regulamentos técnicos do carroem questão, em todos os momentos durante a competição".

"O piloto do carro 44 soltou os cintos de segurança no final da corrida. Embora os comissários sejam simpáticos ao seu desejo de comemorar, é fundamentalmente inseguro desfazer os cintos de segurança enquanto o carro está em movimento. As velocidades lentas nesses carros ainda são muito rápidas para um ocupante solto dentro dele. Além disso, os pilotos de Fórmula 1 dão o exemplo para as categorias juniores e é fundamental que os pilotos da categoria júnior aprendam a importância de usar todos os dispositivos de segurança do carro, o tempo todo", disse a FIA.

Por outro lado, essa é a segunda vez neste fim de semana, que a Mercedes precisa se defender diante dos comissários. No sábado, Hamilton foi desclassificado da classificação na sexta-feira em Interlagos, por causa de uma irregularidade na asa móvel. Na ocasião, o piloto iniciou em 20º lugar da prova classificatória e finalizou na quinta colocação.