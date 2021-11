Neymar retorna nesta quarta-feira (17) ao Paris - AFP

Publicado 15/11/2021 17:35 | Atualizado 15/11/2021 17:39

Rio - Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o Brasil vai enfrentará a Argentina, nesta terça-feira (16), às 20h30, sem o seu principal jogador. Com um incômodo muscular, Neymar nem sequer viajou com a Seleção e será desfalque para Tite na revanche da decisão da Copa América. Em nota, a CBF informou o ocorrido.

A princípio, o problema não é grave, mas Neymar conversou com a comissão técnico e pediu para ser poupado por causa porque terá um jogo importante na quarta-feira que vem pelo Paris Saint-Germain, contra o Manchester City, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele já volta para Paris nesta quarta.

Sem Neymar, a tendência é que Vinicius Junior ganhe uma oportunidade no time titular no Superclássico, mesmo que tenha sido deixado de fora da convocação inicial. Além dele, Matheus Cunha ganhou a vaga de Gabriel Jesus e Fabinho deve entrar no lugar de Casemiro, suspenso.

Confira a nota oficial da CBF:

"Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda.



Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador, que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina."