Sede da CBFEduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/11/2021 18:59

Rio - O ex-técnico Muricy Ramalho foi convidado para assumir a seleção brasileira em 2010. Após o convite, o comandante acabou permanecendo no Fluminense e conquistando o título do Brasileiro na ocasião. Agora, mais de 11 anos depois, o ex-treinador poderá assumir uma função na CBF. As informações são de Ulisses Costa, comentarista do Jogo Aberto.

A entidade máxima do futebol brasileiro desejaria ter Muricy Ramalho na Copa do Mundo do Catar, em 2022, fazendo parte da comissão técnica comandada por Tite pela conquista pelo título do torneio que não vem desde 2002.



Ex-técnico de grandes clubes como Flamengo, Santos, Palmeiras e Internacional, Muricy Ramalho atua no cargo de coordenador de futebol do São Paulo, desde janeiro deste ano. Caso aceite o convite, o ex-técnico ainda teria tempo de permanecer no Tricolor, já que a Copa só irá acontecer no fim de 2022.