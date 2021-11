Zaracho - Pedro Souza/Atletico

ZarachoPedro Souza/Atletico

Publicado 16/11/2021 17:57

Paraná - Em duelo realizado nesta terça-feira pela 33ª rodada do Brasileiro, o Atlético-MG venceu mais uma e se aproximou do título da competição. Contra uma equipe alternativa do Furacão, que decide neste fim de semana a Sul-Americana, o Galo venceu o duelo por 1 a 0 em Curitiba. O gol da partida foi marcado por Zaracho.

Com o resultado, o clube mineiro alcançou 71 pontos na liderança do Brasileiro. A pontuação já é igual a do Flamengo no título do ano passado, conquistado na última rodada, com um ponto a mais que o segundo colocado na ocasião que foi o Internacional.

O Atlético-MG ainda tem mais seis jogos por fazer e está bem perto de conquistar o título do Brasileiro após 50 anos de jejum. O Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela e está a 11 pontos do clube mineiro. O Rubro-Negro entra em campo na próxima quarta e pode reduzir a vantagem para oito pontos.