Cynthia MartinezReprodução

Publicado 16/11/2021 19:24

Rio - A modelo espanhola Cynthia Martínez revelou em um programa de televisão do seu país que teve um caso com um ex-jogador merengue.



“Tive uma relação com um atleta do Real Madrid. Há muitos anos, tinha uns 25 ou 26 anos, cerca de dez anos atrás. Foi uma relação de dois ou três meses aqui em Madrid”, afirmou.



Sobre o nome do jogador, a modelo preferiu não revelar, mas, quando questionada, negou se tratar de Cristiano Ronaldo. “Vivo em Madrid há muitos anos, conheci muitas pessoas e celebridades e tive muitas oportunidades de poder falar de qualquer pessoa, mas não tenho, nunca gostei falar da vida privada", apontou.



Cynthia tem vasta experiência na televisão espanhola como atriz em inúmeros programas e séries de televisão. Ela também foi apresentadora por lá.



A catalã também pode se orgulhar de ter sido escolhido um dos rostos mais bonitos quando se tornou Miss Barcelona em 2007. Título que a levou a estrelar capa da revista ‘Interviú’.