Lionel Messi teve seu melhor ano com a seleção da Argentina - AFP

Lionel Messi teve seu melhor ano com a seleção da ArgentinaAFP

Publicado 17/11/2021 18:20

Com quatro rodadas de antecedência e muita tranquilidade, a Argentina se garantiu na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e encerrou um ano especial. Messi reconheceu o grande momento vivido por sua seleção e o exaltou em um texto no seu perfil de Instagram.

"Acabo de aterrissar em Paris com a imensa alegria de ter cumprido o objetivo de classificar para a Copa do Mundo do Catar. É sem dúvida a cereja do bolo neste ano muito especial que vivemos com a nossa seleção!!! Obrigado por todo o carinho que nos deram sempre", escreveu Messi, que também avisou que o foco agora será ajudar o PSG.



Além da classificação antecipada - ao contrário da Copa de 2018, que só aconteceu na última rodada -, a Argentina quebrou jejum de 28 anos e voltou a conquistar um título, o primeiro de Messi pela seleção, ao vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã.



Por fim, a Argentina é dona da maior invencibilidade em vigor entre as seleções, sem perder há 27 partidas. A última vez foi em julho de 2019, para o Brasil. E agora voltará todas as atenções para a Copa do Mundo, que não conquista desde 1986.