Ex-jogador do Flamengo entra na mira de clube da Série D - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Ex-jogador do Flamengo entra na mira de clube da Série D Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/11/2021 18:29

Rio - O goleiro Felipe, ex-jogador do Flamengo, entrou na mira do Santa Cruz e pode reforçar o Gigante do Arruda na próxima temporada pela Série D. O atleta pode atuar ao lado do veterano Walter, ex-atacante do Fluminense. A informação é do portal "NE45".

O atleta chegou ao Flamengo após a passagem pelo Braga, de Portugal, em 2010. Felipe foi uma das peças importantes da equipe rubro-negra e participou do processo de reestruturação com o presidente Eduardo Bandeira. Por outro lado, não saiu de mãos vazias e conquistou a Copa do Brasil em 2013.

Aos 37 anos, o goleiro Felipe estava atuando pelo Botafogo-PB desde fevereiro de 2020. No entanto, após a eliminação na Série C, rescindiu o contrato e ficou livre para assinar contrato com qualquer outro clube.