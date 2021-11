Casagrande - Foto: Reprodução

Casagrande Foto: Reprodução

Publicado 18/11/2021 12:29

Rio - A postura de Walter Casagrande nas transmissões e programas do Grupo Globo foram alvo de críticas de Cacá Bueno, filho de Galvão. Em entrevista ao canal "Cara a Tapa", o piloto ressaltou que tem uma ótima relação com o comentarista, mas disse não concordar com o fato dele misturar política com futebol.

“Minha relação com ele é ótima. Muitos anos que não paro para falar com ele, mas quando era moleque viajava e via ele. Eu acho que ele está em um programa de futebol, quando eu sento na frente da TV eu quero esquecer do planeta e ver futebol. Eu tenho meu momento de falar sério, mas não é esse. Paguei minha assinatura para ver opinião sobre futebol“, disse Cacá.

“Quando tem mais política que futebol, não me agrada. Acho que o Casão foi um baita comentarista e, agora, se perde (e acha) que todo assunto é política. Se eu quiser, ponho no canal de política. Não acho que ali é o lugar de (falar de política). Era um cara que eu gostava muito e, hoje, não levo em consideração os comentários porque eu sei que está carregado de política", completou.