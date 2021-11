Zidane pretende seguir como técnico - AFP

Zidane pretende seguir como técnicoAFP

Publicado 18/11/2021 12:41 | Atualizado 18/11/2021 12:43

Paris (FRA) - O Paris Saint-Germain segue sonhando com a contratação de Zinedine Zidane na próxima temporada, segundo o portal "Le10Sport". O trabalho de Mauricio Pochettino é questionado entre a cúpula do clube francês e o ex-comandante do Real Madrid é o favorito para assumir a equipe.

O nome de Zidane também é cotado para dirigir o Manchester United, mas a esposa do treinador não tem intenção em se mudar para a Inglaterra. Com isso, Pochettino poderia se mudar e comandar os Red Devils, enquanto o francês teria caminho livre para o PSG.

O campeão de três Champions League e de dois Campeonatos Espanhóis é o desejo de consumo de Leonardo, diretor esportivo, e Nasser Al-Khelaifi, mandatário do Paris Saint-Germain. No entanto, o clube também deve enfrentar outro forte concorrente na disputa.

Zidane está sem clube desde o fim da última temporada e está em um período sabático para curtir a família. Mesmo sem emprego, o nome do ídolo nacional é cotado para assumir a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022 uma vez que Didier Deschamps deve deixar os Bleus.