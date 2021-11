Adryan - Reprodução

Publicado 18/11/2021 15:00

Rio - Em fim de contrato com o Sion, da Suíça, o meia Adryan, revelado pelo Flamengo, pode reforçar o Cruzeiro em 2022. De acordo com o portal "Torcedores.com", o jogador foi oferecido ao time mineiro para chegar sem custos em junho, quando encerra seu vínculo.

Adryan estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de 1º de janeiro. Até o momento, os suíços não deram qualquer indício de que irão renovar com o jogador. No entanto, a chegada à Raposa pode acontecer antes, já que ele está insatisfeito e seu empresário luta pela liberação antes do término do contrato.

Adryan era considerado como uma grande promessa da base do Flamengo e chegou a ser apelidade de "novo Zico". Porém, não conseguiu vingar entre os profissionais.