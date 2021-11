Marcos Uchôa - Reprodução

Marcos UchôaReprodução

Publicado 19/11/2021 14:55 | Atualizado 19/11/2021 14:55

Rio - Recém-saído da TV Globo, o repórter Marcos Uchôa fez uma revelação curiosa sobre o trabalho de 34 anos que exerceu na emissora. Em entrevista ao podcast "Hoje sim", do narrador Cléber Machado, o jornalista afirmou que não gostava de ser escalado para transmissão de jogos, já que preferia fazer reportagens mais elaboradas.

"Estou sendo ‘sincericida’ aqui, confessando. Das coisas que eu era escalado, na transmissão de jogos eu achava o papel do repórter muito pequenininho. A sua (Cléber Machado) é muito legal, a do comentarista é muito legal, mas a do repórter é pouca coisa, muito pequenininha, não vejo muita graça. E pelo prazer de ver o jogo também não é bom o lugar que fica”, disse repórter.

Recentemente, Marcos Uchôa anunciou sua saída da TV Globo após 34 anos. Ele cobriu diversas Copas do Mundo e Olimpíadas, além de ter sido correspondente internacional.