Especulado no Flamengo, meia do River Plate corre risco de encerrar carreira prematuramente Foto: Alejandro Pagni/AFP

Publicado 19/11/2021 15:11

Rio - O meio-campista Nicolás de La Cruz, do River Plate, sofreu uma lesão rara e corre risco de encerrar a carreira prematuramente. De acordo com o River, o jogador de 24 anos teve uma trombose venal no pé esquerdo (coágulo-parcial ou total, que se forma nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, causando a limitação de fluxo no sangue). A informação é do portal "UOL".

A última partida do atleta, que se destacou pelo River Plate nos últimos dois anos, já completou um mês. Além disso, não há previsão de retorno aos gramados. Recentemente, o atleta foi visto em uma Basílica de Luján clamando por conforto pela recuperação.

No dia 27 de outubro, De La Cruz foi substituído aos 24 minutos do confronto contra o San Lorenzo, após sentir dores no posterior da coxa esquerda. No entanto, estudos mais detalhados identificaram uma lesão mais complexa, o que exigiu exames para conferir como estava o seu sangue e suas veias.

A tendência é de que o meio-campista retorne para a pré-temporada de 2022, de acordo com o departamento médico do River Plate. Por outro lado, não há certeza e o jogador deve seguir se recuperando com tranquilidade.