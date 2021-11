Camisas do Fluminense terão nomes de personalidades negras no jogo contra o América-MG - Divulgação/Fluminense

Publicado 20/11/2021 16:34

O Fluminense anunciou algumas ações e homenagens para o Dia da Consciência Negra. Para a partida de domingo contra o América-MG no Maracanã, às 17h, os jogadores usarão camisas com nomes de personalidades negras da história do clube.



Segundo o comunicado do clube, todos os 23 atletas relacionados para o confronto recordarão diferentes personagens que já morreram. E as camisas serão leiloadas na plataforma Play for a Cause. A quantia arrecadada será destinada às entidades “Nóiz Projeto Social” e “Escola de boxe Eduardo Cardoso - Team Cachorrão”.



O leilão das peças será aberto às 14h deste sábado (20/11) e acontece até o próximo dia 30/11. O lance mínimo para cada camisa é de R$ 700,00.



Um dos únicos técnicos negros a trabalhar na Série A neste ano, Marcão também participará das ações, doando duas camisas autografadas: uma polo utilizada por ele no jogo e uma camisa 3 com seu nome gravado e o número 5 estampado às costas.



As peças serão entregues à CBF para leilão da entidade junto com a Play for a Cause em prol do Observatório do Racismo.



Web série lançada

Além do jogo, o Fluminense lançou neste sábado uma web produzida pela FluTV cujo foco é abordar a temática da força, ancestralidade e identidade dos negros, tendo como fio condutor a história de Chico Guanabara, um negro, favelado, capoeirista e tricolor.



A série chamada "Herdeiros de Chico Guanabara" foi dividida em 12 capítulos e "vai se aprofundar na história daquele que é historicamente reconhecido como o primeiro torcedor de futebol do Brasil".



Cada capítulo será lançado mensalmente, no dia 20, até outubro de 2022.