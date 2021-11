Leila Pereira (centro), nova presidente do Palmeiras, e aliados - Divulgação/Palmeiras

Publicado 20/11/2021 18:36

Rio - Candidata única, Leila Pereira foi eleita oficialmente presidente do Palmeiras na tarde deste sábado (20). Primeira mulher a ocupar o cargo, ele será empossada no dia 15 de dezembro, sucedendo Maurício Galiotte, e comandará o clube nos próximos três anos.

Dona da Crefisa e FAM, Leila só precisava ter pelo menos 50% dos votos entre os sócios que compareceram ao pleito, mesmo que não tivesse concorrentes. Dos 2.141 presentes, ele recebeu 1.897 votos (88,6%), mais que o suficiente para ser eleita. Para o futuro, ela promete um time vitorioso.

— Tenho dois grandes pilares nesta gestão. O primeiro: um Palmeiras cada vez mais vitorioso, chega de protagonismo. Protagonistas já somos, queremos ser vitoriosos. Não quero segundo lugar, quero o primeiro. Vamos trabalhar por isso. E aproximar o torcedor com o seu time. É claro para mim, é para isto que estou aqui, para olhar pelos nossos milhões de torcedores. Nosso grande patrimônio está fora do clube. Eu vou continuar fazendo o trabalho com o associado, mas temos de olhar esta multidão fora do muro, dar acesso ao nosso clube, proximidade, com possibilidade de comprar ingressos acessíveis, o torcedor poder comprar uma camisa compatível, que ele possa comprar. Eu vou trabalhar muito fortemente nisso — disse a nova presidente do Alviverde.

Antes de Leila assumir o cargo, o Palmeiras disputa o jogo mais importante da temporada. No próximo dia 27, a equipe tem a chance de conquistar a segunda Libertadores consecutiva, contra o Flamengo, em Montevidéu.