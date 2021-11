Athletico-PR vence o RB Bragantino e conquista a Copa Sul-Americana

Nikão fez o gol do título do Athletico-PR - Gustavo Oliveira/Athletico

Nikão fez o gol do título do Athletico-PRGustavo Oliveira/Athletico

Publicado 20/11/2021 19:03

O Athletico-PR é campeão da Copa Sul-Americana pela segunda vez! Com golaço do ídolo Nikão, o Furacão venceu por 1 a 0 RB Bragantino, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e faturou a competição pela segunda vez em sua história — a primeira foi em 2018.

Num estádio esvaziado para o tamanho da decisão, mas com maioria absoluta de rubro-negros, o jogo foi morno na maior parte do tempo e decidido ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Terans invadiu a área e finalizou para defesa de Cleiton. No rebota, Nikão emendou um belo voleio e balançou a rede.

A etapa final foi de pressão do Bragantino, mas sem grandes chances de igualar o marcador. O 1 a 0 permaneceu no placar até o fim, para delírio da maior parte dos torcedores no Centenário, que comemoraram o segundo título da Sul-Americana em três anos.

No mesmo Estádio Centenário, acontecerá a decisão da Libertadores no próximo sábado (27), entre Flamengo e Palmeiras, às 17h.