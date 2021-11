Nikão fez o gol do título do Athletico-PR - Gustavo Oliveira/Athletico

Publicado 20/11/2021 20:36

Toda a beleza do golaço de Nikão, que garantiu ao Athletico-PR o título da Sul-Americana, contra o Bragantino, pôde ser compreendida em seus mínimos detalhes para os torcedores que não podem enxergar. Isso porque a Conmebol disponibilizou no canal do torneio no YouTube uma narração audiodescritiva ao vivo, em português, especial para pessoas com deficiência visual.

As vozes responsáveis por detalhar os lances do jogo foram do narrador Gabriel Dias e pelo comentarista Bruno Prado, que também estarão na transmissão da final da Libertadores, no próximo sábado (27), em Montevidéu, pelo canal da competição no YouTube.

A transmissão ao vivo teve, ao todo, pouco mais de 6 mil espectadores até o términoda partida. Para a Libertadores, a expectativa é de um número ainda maior tanto pelo tamanho das torcidas quanto pelo apelo do torneio.

Na terceira edição da final única da Sul-Americana, o Athletico-PR sagrou-se campeão com uma vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, no Estádio Centenário, em Montevidéu. No mesmo local, Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores na semana que vem.