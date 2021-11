Vinicius Junior vive grande fase no Real Madrid - AFP

Publicado 21/11/2021 20:04

"La Liga ficou pequena para Vinicius". A frase do jornal Marca resume bem o momento do atacante do Real Madrid, apontado como um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol. Após mais um show do atacante na goleada por 4 a 1 sobre Granada, com direito a um gol, a imprensa local voltou a exaltar o craque brasileiro.

"Vinícius marcou e voltou a deixar seu selo de jogador imparável. Ele jantou seus marcadores", resumiu o jornal As. O Marca também se derreteu pelo atacante e destacou sua temporada quase impecável: "La Liga ficou pequena para Vinícius. Está inspirado. Toda vez que enfrenta, inventa. E deixa seus rivais para trás".

Depois de servir à seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Vinicius Junior voltou em grande estilo ao Real Madrid. Com direito a gol, uma série de dribles e uma jogada fantástica que resultou na expulsão de um adversário, ele foi o motor do time na goleada por 4 a 1 sobre o Granada, que levou o time à liderança provisória do torneio. Os merengues ainda podem ser ultrapassados pela Real Sociedad, que joga neste domingo (21), às 17h.

A plataforma Footstats, especializada em estatísticas de futebol, define Vinicius Junior como melhor jogador do Campeonato Espanhol de acordo com um índice próprio. Ele é vice-artilheiro da competição, com oito gols, e maior driblador do torneio.