Jogadoras do Flamengo comemoram vaga na final do CariocaPaula Reis/Flamengo

Publicado 23/11/2021 17:54

Rio - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta terça-feira (23) a data da final do Campeonato Carioca feminino, entre Flamengo e Fluminense. A decisão ocorrerá na próxima sexta (26), às 15h, no Estádio da Gávea.

Com regulamento diferente do Carioca masculina, a final do estadual será em jogo único. Embora o Flamengo seja campeão da Taça Guanabara, não há vantagem em caso de empate. O vencedor leva a taça e a igualdade levará à disputa de pênaltis, sem prorrogação. Também não será permitida a presença de torcedores.

O Fluminense foi o primeiro a se classificar para a decisão ao vencer o Botafogo nos pênaltis, por 3 a 0, após empate em 1 a 1 com bola rolando. Já o Flamengo aplicou goleada de 4 a 1 no Vasco para garantir a vaga.