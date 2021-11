Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)AFP

Publicado 23/11/2021 17:21

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, afirmou, nesta terça, em seu canal "Craque Neto 10", do YouTube, que o atacante Neymar não será campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira. O ex-jogador afirmou ainda que o atleta não conquistará o prêmio de melhor jogador do mundo, indicado pela Fifa.

“Neymar não vai ser campeão mundial e nem vai ser o melhor jogador do mundo”, disse apresentador Neto.

O atacante disputa o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, contra Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e Lewandowski, atual campeão do The Best. Além deste prêmio, Neymar foi indicado para vencer a Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, que será anunciado no dia 29 de novembro.