Vinicius Jr vive grande fase no Real Madrid - AFP

Vinicius Jr vive grande fase no Real MadridAFP

Publicado 23/11/2021 18:38

Rio - O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, está sendo exaltado pelos jornais espanhóis, inclusive pelos noticiários de Barcelona. O Sport rasgou elogios ao jogador e comparou a qualidade técnica com Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

"Vinicius tem coisas do melhor Neymar – como demonstrou com um tremendo chapéu contra a Argentina –, do melhor Ronaldinho e até do Robinho, mais lembrado com o uso comum das pedaladas. No um contra um, Vinicius é hoje o melhor driblador do mundo, mas não podemos esquecer nem um pouco que a grande maioria de seus rivais está longe de estar em sua melhor forma", disse o jornal espanhol Sport.



O atacante marcou 10 gols e sete assistências em 17 partidas pelo Real Madrid, somando o Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões. Nesta quarta, a equipe de Carlo Ancelotti, líder do Grupo D da Champions League, com nove pontos, enfrenta o Sheriff, às 17h, pela quinta rodada do torneio.